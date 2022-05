Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un joli coup en Ligue 2 !

Publié le 30 mai 2022 à 21h45 par Dan Marciano

A la recherche de renforts au milieu de terrain cet été, l'OM aurait activé la piste menant à Johann Lepenant. Sous contrat avec Caen jusqu'en 2023, le joueur de 19 ans devrait connaître la Ligue 1 la saison prochaine. En plus du club marseillais, l'OL et l'AS Monaco se seraient positionnés dans ce dossier.

« Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique ». Questionné il y a quelques jours sur le recrutement estival de l'OM, Pablo Longoria a annoncé la couleur. Le club marseillais souhaite se renforcer durant le prochain mercato estival avant de participer à la prochaine Ligue des champions. Mais comme l'indique la Provence ce lundi, il n'y aura pas de folies puisque l'OM compte lever l'option d'achat de plusieurs joueurs comme Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez.

L'OM débarque dans le dossier Lepenant