Mercato - PSG : Pour Doha, c’est Zinedine Zidane... ou rien !

Publié le 30 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité des patrons du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino. Pourtant, l’ancien du real Madrid ne semble pas particulièrement convaincu par le projet du PSG, puisqu’il lorgnerait notamment la place de sélectionneur des Bleus, actuellement occupée par Didier Deschamps.

Après l’avoir raté la saison dernière, Mauricio Pochettino a finalement remporté la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, terminant avec un large retard sur son premier poursuivant. Ce n’est toutefois pas cela qui lui assurera un avenir au club ! Nous vous avons en effet révélé dès l’automne dernier que Pochettino ne convainc pas du tout les propriétaires du PSG, qui ont d’ailleurs déjà une idée en tête pour le remplacer. Il s’agit tout simplement de Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid et qui est le grand rêve de l’émir du Qatar actuellement. Cette piste ne s’annonce toutefois pas simple ! Si la présence de Zidane à Paris lors des derniers jours a alimenté les spéculations, plusieurs médias dont Téléfoot ce dimanche ont assuré qu’il n’aurait aucune intention de prendre les rênes du PSG à l’heure actuelle.





Il n’y a que Zidane pour les propriétaires du PSG

Un scénario confirmé même à l’étranger, puisque TMW nous explique ce lundi que la piste Zinedine Zidane serait bien compromise, même si Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar ont fait tout leur possible pour le convaincre. D’après les informations du portail italien ce dossier ne serait pas seulement décidé par la volonté de Zidane, mais également par Luis Campos, qui est attendu pour devenir le nouvel homme fort du PSG avec le départ annoncé de Leonardo. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco n’aurait aucune intention de travailler avec le Français, puisqu’il continuerait à insister pour son compatriote Ruben Amorim ou encore pour Thiago Motta, ancien milieu du PSG.

