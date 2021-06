Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de réaliser une grosse vente à 25M€ ?

Publié le 10 juin 2021 à 13h30 par Dan Marciano mis à jour le 10 juin 2021 à 13h31

Sous contrat jusqu'en 2022, Boubacar Kamara pourrait être vendu cet été en cas d'offre de 25M€. Chelsea et le Milan AC seraient intéressés.

Le mercato estival n’a ouvert ses portes que ce mercredi, mais l’OM a déjà officialisé l’arrivée d’une recrue. En négociations avec Flamengo depuis de nombreuses semaines, le club marseillais a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec la formation brésilienne pour le transfert de Gerson. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM va dépenser 30M€ pour s’offrir le milieu de terrain, qui signera un contrat de cinq ans. Président du club marseillais, Pablo Longoria n’a pas fini ses emplettes et espère vendre plusieurs joueurs pour pouvoir renflouer ses caisses. Plusieurs éléments pourraient quitter la Canebière en cas d’offre satisfaisante. C’est notamment le cas de Dario Benedetto, de Duje Caleta-Car ou encore de Boubacar Kamara. Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM, le joueur polyvalent de 21 ans pourrait permettre à son club formateur de récolter une belle somme d’argent. Mais combien exactement ?

« Si l'OM arrive à en tirer 20 ou 25 millions, ce serait à mon sens une bonne opération »

Agent de joueurs, Bruno Satin a tenté de répondre à cette question. Et selon lui, Boubacar Kamara pourrait valoir entre 20 et 25M€. « Il faut bien comprendre qu'il y a une immense différence entre la valeur absolue d'un joueur et sa valeur à l'instant T, lorsqu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat. C'est le cas, par exemple, de Kylian Mbappé qui ne vaut plus que 118 M€ aujourd'hui, alors qu'il est de loin le joueur le plus cher du monde en valeur absolue (…) En valeur absolue, on pourrait le situer entre 30 et 35 M€ à mon sens, même si cela ne veut pas dire grand-chose car il s'agit d'abord d'une affaire d'offre et de demande. Là, avec une seule année de contrat, il faudrait faire jouer les enchères pour en tirer le maximum. Mais si l'OM arrive à en tirer 20 ou 25 millions, ce serait à mon sens une bonne opération pour un joueur non international dans sa situation. Vu la faiblesse du marché des transferts encore cette année, on peut même dire que ce serait une excellente affaire pour l'OM » a-t-il confié dans des propos rapportés par le Phocéen .

Le Milan AC et Chelsea attentifs