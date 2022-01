Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit proposer une solution pour Milik !

Publié le 1 janvier 2022 à 23h30 par A.C.

Un an après son arrivée, Arkadiusz Milik se retrouve de nouveau pris dans les spéculations de mercato, avec la Juventus qui aimerait l’arracher à l’OM.

C’est un véritable feuilleton. Cet été déjà, Arkadiusz Milik devait plier bagages pour retrouver la Serie A et la Juventus. L’attaquant en fin de contrat avec le Napoli semblait en effet avoir un accord secret avec le club turinois, ce qui aurait d’ailleurs précipité son départ. Il est finalement resté à l’Olympique de Marseille, mais après une longue blessure et un retour mitigé, voilà que son avenir fait à nouveau parler. La presse espagnole annonce que le FC Barcelone voudrait récupérer Alvaro Morata et pour le remplacer, la Juve voudrait se tourner vers Milik, s’appuyant sur les bonnes relations avec l’OM.

La Juventus veut que l’OM achète Milik