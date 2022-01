Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance dans une grosse bataille pour Bakambu !

Publié le 7 janvier 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs pour concurrencer Arkadiusz Milik, décevant depuis le début de saison, l'OM s'intéresserait notamment à Cédric Bakambu. Mais si ce dernier est ouvert à un retour en Ligue 1, la concurrence s'annonce rude dans ce dossier.

Bien décidé à vendre cet hiver afin de renflouer ses caisses, l'OM espère toutefois réussir à attirer quelques renforts, notamment dans le secteur offensif où Arkadiusz Milik est le seul avant-centre de métier à disposition de Jorge Sampaoli. L'international polonais sort en plus d'une première partie de saison assez délicate, et Bamba Dieng, qui sera absent durant le mois de janvier pour disputer la CAN avec le Sénégal, semble encore un peu tendre pour assumer le rôle de titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM. Par conséquent, selon les informations de Foot Mercato , Pablo Longoria aurait contacté l'entourage de Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l'international congolais a d'ailleurs ouvert la porte à un retour en Ligue 1. « J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou la Ligue 1 ou la Liga. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça », confiait-il à Foot Mercato .

La Ligue 1 est à fond sur Bakambu