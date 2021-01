Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active pour trouver un attaquant à Villas-Boas !

Publié le 14 janvier 2021 à 20h45 par T.M.

Ecarté du côté de Naples, Arkadiusz Milik pourrait bien venir se relancer à l’OM. En coulisses, les deux clubs multiplieraient les échanges pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Après avoir recruté un arrière droit (Pol Lirola), l’OM est désormais pleinement concentré sur la recherche d’un attaquant. Pour répondre à la priorité d’André Villas-Boas, Pablo Longoria fait actuellement tout son possible pour recruter Arkadiusz Milik. Depuis plusieurs jours désormais, le Polonais, pas dans les plans de Gattuso à Naples, est annoncé comme la piste prioritaire. Souhaitant rejouer pour cette seconde partie de saison, Milik pourrait donc voir d’un bon oeil un transfert à l’OM. Mais pour cela, il faut que les deux clubs se mettent d’accord et c’est ce qu’ils tenteraient de faire actuellement.

A la recherche d’un accord !

Ce jeudi soir, Gianluca Di Marzio a fait le point sur l’avancée du dossier Arkadiusz Milik et d’une possible arrivée à l’OM. Alors que Naples aurait rejeté une première offre des Phocéens de l’ordre de 8M€ + 1M€ de bonus, Aurelio De Laurentiis attendrait plutôt 10M€ + 5M€ de bonus ainsi que 25% sur une future revente. Néanmoins, comme le précise le journaliste italien, ces demandes seraient trop importantes aux yeux de l’OM. Malgré tout, le dialogue ne serait pas du tout rompu. En effet, Napolitains et Marseillais discuteraient toujours pour boucler le transfert de Milik et lui permettre ainsi de retrouver les joies du terrain.