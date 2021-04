Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une première réponse pours sa nouvelle piste !

Publié le 14 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la nouvelle priorité de l’OM pour venir renforcer l’entrejeu l’été prochain, le jeune Tomas Suslov ne serait pas simple d’accès pour Pablo Longoria à en croire son agent.

Alors que certains éléments du milieu de terrain de l’OM sont actuellement prêtés avec option d’achat comme Olivier Ntcham ou encore Michaël Cuisance, Pablo Longoria ne semble pas forcément en mesure de pouvoir les conserver l’été prochain. En effet, le club phocéen dispose de moyens financiers assez limités, et c’est pourquoi le média néerlandais Voetbalprimeur a récemment indiqué que l’OM avait coché le nom de Tomas Suslov (18 ans) pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato. Mais Longoria ne sera pas seul sur le jeune international slovaque…

Un gros transfert se prépare pour Suslov