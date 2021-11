Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas à l'abri d'une surprise avec Kamara !

Publié le 14 novembre 2021 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille au cours du prochain mercato hivernal.

C’est un dossier que Pablo Longoria devra régler au plus vite. Dès le 1er janvier prochain, Boubacar Kamara pourra négocier avec le club de son choix et donc échapper à l’Olympique de Marseille, son club formateur. Un scénario catastrophe que Longoria souhaite absolument éviter et qui l'aurait poussé à prendre une décision forte. Sport Mediaset a en effet révélé que Longoria souhaiterait vendre Kamara lors du prochain mercato hivernal, afin d’assurer un minimum d’argent à l’OM. Les pistes sont nombreuses, avec notamment la Juventus, qui chercherait justement des renforts au poste de défenseur et milieu défensif.

Zakaria a impressionné la Juventus