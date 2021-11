Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le départ avorté de Kamara !

Publié le 13 novembre 2021 à 21h10 par A.C.

S'il a réussi à recruter cet été, avec plus d’une dizaine de recrues arrivées à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a pas su vendre.

Avec les arrivées de William Saliba et de Luan Peres, ainsi que le retour de Leonardo Balerdi, les départs de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car semblaient inévitables. Aucun des deux n’a toutefois quitté l’Olympique de Marseille et si pour le Croate l’occasion pourra se représenter, la situation est différente avec le jeune français de 21 ans. Kamara est en effet en fin de contrat et dans seulement quelques semaines, il pourra négocier avec le club de son choix et donc filer entre les doigts de l’OM, qui ne recevra pas le moindre sou de son départ.

Kamara aurait très bien pu rejoindre la Lazio cet été