Mercato - OM : Longoria en grand danger dans ce dossier brûlant ?

Publié le 21 juin 2021 à 12h10 par A.M.

En quête d'un autre milieu de terrain après l'arrivée de Gerson, l'OM a fait de Mattéo Guendouzi une priorité. Mais ce dossier se complique avec l'apparition du Benfica dans ce dossier.

Malgré l'arrivée de Gerson, l'OM continue de prospecter afin de dénicher un nouveau milieu de terrain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Mattéo Guendouzi est très avancée. Toutefois, toujours selon nos informations, Arsenal se montre gourmand pour l'ancien joueur de Lorient qui revient d'un prêt d'un an au Hertha Berlin. Les Gunners réclament bien plus de 10M€, d'autant plus qu'ils disposeraient d'une option pour prolonger automatiquement le contrat de Mattéo Guendouzi d'une saison qui serait donc lié au club londonien jusqu'en juin 2023.

Benfica prend les devants pour Guendouzi