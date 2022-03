Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en grand danger pour cette piste en Ligue 1 !

Publié le 11 mars 2022 à 7h45 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM aurait coché le nom de Moses Simon. Mais ce dossier s'annonce compliqué pour Pablo Longoria.

Désireux de renforcer le groupe de Jorge Sampaoli lors du prochain mercato estival, Pablo Longoria regarde en Ligue 1. Selon les informations de But Football Club , le président de l’OM suivrait notamment les prestations de Moses Simon. Lié au FC Nantes jusqu’en 2024, l’international nigérian, auteur de trois buts et sept passes décisives cette saison, a tapé dans l’œil du dirigeant marseillais. Agé de 28 ans, Simon aurait aussi la côte en Angleterre.

Newcastle vise aussi Moses Simon