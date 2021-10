Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tout donné pour remplacer Florian Thauvin !

Publié le 1 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin a quitté gratuitement l’OM en juin dernier, c’est finalement Cengiz Ünder qui a été recruté pour le remplacer. Et l’ailier turc assure que Pablo Longoria a fait le forcing durant le mercato pour obtenir sa signature.

Après avoir porté les couleurs de l’OM pendant près de huit ans, Florian Thauvin est finalement parti libre cet été. Arrivé au terme de son contrat, l’attaquant français n’a jamais réussi à trouver d’accord avec Pablo Longoria pour une prolongation, et il s’est engagé avec les Tigres de Monterrey. Le président de l’OM a donc été obligé d’aller lui chercher un successeur sur le marché des transferts, et il a mis le paquet sur Cengiz Ünder. L’ailier turc, prêté avec option d’achat par l’AS Rome, est d’ailleurs revenu sur les coulisses de son arrivée en conférence de presse.

« Longoria a beaucoup insisté pour que je vienne »