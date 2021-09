Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie fracassante sur une arrivée d’Alexis Sanchez !

Publié le 30 septembre 2021 à 23h45 par B.C.

Alors que la presse italienne a récemment indiqué que l’OM lorgnait Alexis Sanchez, Nicolas Filhol, journaliste à FC de Marseille, jette un froid sur cette piste.

Si l’OM s’est montré très actif lors du dernier mercato estival, Jorge Sampaoli n’a pas pour autant été pleinement satisfaisait du recrutement mené par Pablo Longoria. En effet, l’Argentin souhaitait mettre la main sur un attaquant et espère toujours parvenir à ses fins en janvier. « On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place », lâchait encore Sampaoli il y a quelques jours. Et d’après CalcioMercato.com , c’est vers l’une de ses anciennes connaissances que pourrait se tourner l’entraîneur de l’OM. En effet, Alexis Sanchez serait dans le collimateur du club phocéen selon le média transalpin, mais cette piste laisse sceptiques certains observateurs de l’OM.

« Alexis Sanchez ? Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement »