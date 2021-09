Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu de ce Champion du monde qui a échappé à Longoria !

Publié le 30 septembre 2021 à 22h45 par A.C.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille, Steven Nzonzi a finalement quitté l’AS Roma pour rejoindre Laurent Blanc à Al Rayyan.

Il est surement l’une de ces recrues de dernière minute que Jorge Sampaoli aurait aimé retrouver à l’Olympique de Marseille. Plus du tout dans les plans de José Mourinho, qui l’a clairement invité à se trouver un nouveau club, Steven Nzonzi aurait pu poser ses valises dans le sud de la France, mais est finalement reste à l’AS Roma. Tout récemment, un accord a toutefois été trouvé pour le libérer de son contrat et Nzonzi s’est donc engagé en faveur du club qatari d’Al Rayyan, entrainé par un certain Laurent Blanc.

« Je suis heureux d'être ici, c'est une expérience différente mais je suis heureux et j'ai hâte de jouer »