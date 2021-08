Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté un coup en Serie A !

Publié le 8 août 2021 à 0h15 par A.C.

Parallèlement à l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo, Pablo Longoria a travaillé sur un autre dossier en Italie.

Tous les secteurs de jeu ont été renforcés à l’Olympique de Marseille, même le poste de gardien de but ! Pablo Longoria n’a pas pu peu du changement et a totalement révolutionné l’effectif marseillais, avec pas moins d’une dizaine de recrues. Elles auraient toutefois pu être plus nombreuses. Si l’on s’en tient à la version de la presse italienne, le président de l’OM devrait connaitre un échec pour le retour de Pol Lirola. Reparti à la Fiorentina, l’Espagnol devrait y rester, avec Longoria qui aurait déjà tourné son regard vers Daniel Wass du FC Valence.

Pulgar ne devrait pas rejoindre l’OM