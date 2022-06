Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a lancé les hostilités pour le transfert de cette recrue estivale

Publié le 26 juin 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il s'est lancé dans une grosse opération dégraissage, Pablo Longoria envisagerait de se débarrasser de Pol Lirola, entre autres, lors de ce mercato. Dans cette optique, le président de l'OM se démènerait déjà en coulisses et aurait activé des pistes, notamment en Serie A.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé le transfert de Pol Lirola pour une somme proche de 6,5M€. Après un prêt concluant de six mois à Marseille, le latéral droit espagnol a quitté définitivement la Fiorentina lors du dernier mercato estival. Mais après seulement un an, Pol Lirola pourrait déjà quitter l'OM et faire son retour en Italie.

L'OM essaie de rapatrier Pol Lirola en Italie