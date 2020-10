Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien tenté un coup en Ligue 1 !

Publié le 6 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

Auteur d’un mercato plutôt réussi, l’Olympique de Marseille est resté actif jusque dans les derniers instants. À la recherche d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria aurait exploré plusieurs pistes en Ligue 1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato plus ensoleillé que prévu ! Alors que le club était annoncé dans l’obligation de vendre, il n’a connu que deux départs, à savoir ceux de Maxime Lopez vers Sassuolo, et de Bouna Sarr vers le Bayern Munich. Le transfert de ce dernier a toutefois posé un sérieux problème à Pablo Longoria, qui a dû se mettre en quête d’un arrière droit en urgence. Et si les Olympiens ont été tout proches d’enrôler Joakim Maehle, l’opération n’a pu se faire en raison des exigences de Genk.

Une piste à Reims ?