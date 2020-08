Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes manœuvres enfin lancées à Marseille ?

Publié le 11 août 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Après avoir attiré deux renforts depuis le début du mercato, l'Olympique de Marseille pourrait enfin lancer son opération dégraissage, nécessaire afin de répondre aux exigences du fair-play financier.

Cet été, l'Olympique de Marseille doit faire face à un mercato particulier compte tenu de ses problèmes financiers. C'est ainsi qu'André Villas-Boas a dû se montrer malin en terme de recrutement en attirant Pape Gueye libre de tout contrat et en obtenant le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Malgré tout, si l'OM a su retarder l'échéance jusque-là, il va falloir passer par la case vente. « On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c'est ce que j'ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste. Evidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye) », confiait André Villas-Boas à ce sujet. Mais l'arrivée de Pablo Longoria devrait accélérer les choses.

Mitroglou l'indésirable, Sanson le bankable

Ainsi, selon les informations de L'Equipe , l'une des ventes érigées en priorité est celle de Kostas Mitroglou. De retour d'un prêt d'un an et demi partagé entre Galatasaray et le PSV Eindhoven, le Grec possède un salaire bien trop important pour les finances de l'OM. Et surtout, il n'entre plus du tout dans les plans d'André Villas-Boas puisque derrière Dario Benedetto, Marley Aké et Valère Germain sont préférés à Kostas Mitroglou à un poste où le technicien portugais espère attirer un renfort. Autrement dit, à un an de la fin de son bail, l'ancien attaquant de Fulham sera clairement poussé au départ. L'autre départ attendu est celui de Morgan Sanson, mais pour des raisons différentes. L'ancien milieu de terrain du MHSC possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif et il est très convoité en Premier League. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Arsenal s'est notamment positionné dans ce dossier.

Quatre joueurs très convoités