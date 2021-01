Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux prochaines ventes de Villas-Boas déjà ciblées ?

Publié le 11 janvier 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de liquidités, l’OM pourrait finalement se séparer de Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic qui risquent d’être courtisés avant la clôture du mercato hivernal.

Récemment interrogé en conférence de presse sur le mercato hivernal de l’OM et les possibles ventes qui seraient réclamées en interne par Frank McCourt, André Villas-Boas s’était montré relativement sujet sur le sujet : « Pas encore d'infos, on reste plutôt tranquille pour le moment(…) On s'appelle tous les 15 jours avec Frank McCourt, c'était important pour se positionner sur le mercato », confiait l’entraîneur portugais de l’OM. Pourtant, en réalité, deux joueurs marseillais pourraient bien faire leurs valises dans les prochains jours…

Caleta-Car et Radonjic sur le départ ?