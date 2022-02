Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur l'hiver agité d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 12 février 2022 à 18h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ tout l’hiver, Alvaro Gonzalez a fini par rester à l’OM. Pourtant, après les fêtes de fin d'année, il n’était même pas prévu qu’il revienne à Marseille.

Mis de côté par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez ne vit pas une saison facile. Même s’il a été adopté par les supporters de l’OM, son temps de jeu est quasiment nul. Une situation compliquée pour l’ancien joueur de Villarreal. Ainsi, cet hiver Pablo Longoria a tenté de lui trouver une porte de sortie. Valence et l’ASSE étaient sur ses traces, mais c’est Bordeaux qui était le plus chaud dans ce dossier. Comme vous l’a expliqué Le 10 Sport, Alvaro Gonzalez devait prendre la direction de la Gironde mais a fini par renoncer au dernier moment.

Son départ était acté