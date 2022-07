Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les cinq plus gros ratés de Pablo Longroia

Publié le 11 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Avant d’être nommé président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a été un directeur sportif du club phocéen dès l’été 2020. Après plusieurs mercato, le10sport.com est revenu sur les plus gros ratés de l’Espagnol, à commencer par un dossier chaud qui a tourné en faveur de l’Atletico de Madrid, à savoir Axel Witsel.

Axel Witsel

C’était l’un des gros dossiers de l’OM en ce début de mercato. Certes, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée libre de tout contrat en provenance du Havre d’Isaak Touré. Cependant, le président de l’OM a longuement travaillé sur le recrutement d’Axel Witsel. Le10sport.com vous révélait en effet lors de la première quinzaine de juin une volonté de l’OM d’attirer le Belge dans l’effectif du club phocéen pour la ligue des champions la saison prochaine. Finalement, Witsel a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Diego Simeone à l’Atletico de Madrid. « Pour moi, l’Atlético est un grand club. Je veux continuer à un haut niveau et jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici. C’est l’un des meilleurs clubs du monde ». a confié Axel Witsel avant d’expliquer à quel point son compatriote belge Yannick Ferreira Carrasco avait joué un grand rôle dans sa décision de snober l’OM pour l’Atletico de Madrid. « Il m’a dit de très bonnes choses du club. Il m’a poussé, il m’a dit de venir ici. Il m’a dit : « C’est un grand club, une très bonne ville pour toi et ta famille ». Au final, on a un peu plus parlé lors du rassemblement de la Belgique, mais réellement, je n’avais pas besoin de Carrasco me pousse beaucoup car dans ma tête, c’était clair ».

Andy Delort

Certes, l’OM était parvenu à boucler le prêt de 18 mois d’Arkadiusz Milik à l’hiver 2021 et tenait enfin son « grantatakan ». Néanmoins, l’été dernier, Pablo Longoria aurait pendant un long moment travaillé sur l’opération Andy Delort qui souhaitait quitter Montpelier. Finalement, Delort a rejoint l’OGC Nice, au plus grand dam de Pablo Longoria qui s’est alors rabattu l’hiver dernier sur Cédric Bakambu, ayant le souhait de mettre la main sur un renfort dans le secteur offensif de l’OM.

Adam Ounas

Hormis Andy Delort, Pablo Longoria avait d’autres envies pour le secteur offensif de l’OM et de l’effectif de Jorge Sampaoli à l’été 2021. Certes, une bonne dizaine de joueurs ont déposé leurs valises, néanmoins, ce ne fut ni le cas d’Andy Delort ni d’Adam Ounas. Pour ce qui est de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’OGC Nice, Longoria se serait heurté à la volonté de Luciano Spaletti, fraîchement nommé entraîneur du Napoli, de ne pas se séparer d’Ounas. Pire, Spaletti aurait demandé à sa direction de n’accepter aucune offre de transfert ou de prêt pour Adam Ounas.

Joakim Maehle

En décembre 2020, il a été annoncé que Joakim Maehle rejoignait l’Atalanta Bergame. Évoluant jusqu’alors à Genk, le Danois figurait dans le viseur de Pablo Longoria pour l’été 2020, moment où Bouna Sarr a signé en faveur du Bayern Munich. Invité à s’exprimer sur sa tentative ratée pour Maehle pendant le mercato estival de 2020, Longoria faisait passer le message suivant à Téléfoot . « Le bilan du mercato est positif, il y a toujours des déceptions. Quand on est dirigeant il faut être exigent. Au poste de latéral droit, il faut faire notre autocritique. Peut-être qu’on pouvait faire mieux avec la négociation, avec Genk. Il faut toujours être critique avec soi-même. Les derniers jours pour le poste de latéral droit, c’était une situation compliquée parce qu’on avait l’ouverture pour négocier. On a trouvé des accords et finalement ils ont eu une façon de négocier typique dans les derniers jours. Je n’aime pas que les conditions changent au dernier moment et en tant que dirigeant je dois protéger les intérêts du club, on doit se faire respecter ».

Darwin Nunez