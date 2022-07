Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Axel Witsel lâche ses vérités sur son choix

Publié le 11 juillet 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

Annoncé très proche de l’OM cet été dans le cadre de la succession de Boubacar Kamara, Axel Witsel a finalement fait faux bond aux Phocéens, s’engageant avec l’Atlético de Madrid. Désormais chez les Colchoneros, le Belge en a d’ailleurs dit plus sur son choix à l’occasion de ce marché des transferts.

Avec le départ de Boubacar Kamara, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau 6. Pour cela, Pablo Longoria avait jeté son dévolu sur Axel Witsel, qui arrivait en fin de contrat avec le Borussia Dortmund. Annoncé proche de débarquer à Marseille, le Belge s’est finalement engagé avec l’Atlético de Madrid. Un coup dur pour l’OM.

« Je veux travailler avec Simeone »

Et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Axel Witsel en a dit plus sur son choix de rejoindre l’Atlético de Madrid plutôt que l’OM. « J’ai parlé avec Simeone il y a quelques semaines et nous avons directement eu une bonne connexion. Je savais qu’il me voulait dans son équipe et je pense que c’est très important quand tu arrives dans un nouveau club. Simeone est l’un des meilleurs du monde. Je veux travailler avec lui », a expliqué Witsel.

« Dans ma tête, c’était clair »