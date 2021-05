Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme aveu de Steve Mandanda pour sa fin de carrière…

Publié le 8 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il pourrait se pencher sur la suite de sa carrière et plus précisément sur sa reconversion, Steve Mandanda s’est dit uniquement focalisé sur l’OM, laissant la porte ouverte à toutes les options.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda ne compterait pas raccrocher de sitôt, bien que le portier de l’OM ait soufflé sa 36ème bougie en mars. Le champion du monde tricolore pourrait se sentir proche de prendre sa retraite. Cependant, comme il l’a déjà fait savoir à Onze Mondial , cette option ne trotterait pas dans sa tête et au niveau de sa reconversion, le flou est aussi total. C’est en effet le témoignage que Mandanda a une nouvelle fois livré vendredi et cette fois-ci à beIN SPORTS.

« Dans mon esprit je ne sais pas exactement ce que je vais faire »