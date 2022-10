Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire de Tudor s'enflamme complètement pour Alexis Sanchez

Publié le 12 octobre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 33 ans, Alexis Sanchez a répondu favorablement à l'appel de l'OM. L'international chilien a débarqué à Marseille en août dernier et n'a pas tardé à faire l'unanimité au sein du vestiaire olympien. Ce mercredi, Eric Bailly est revenu sur son arrivée et a affiché sa joie de le retrouver après un passage commun en Premier League, à Manchester United.

Il est la recrue phare de Pablo Longoria. Ancien du FC Barcelone et de Manchester United, Alexis Sanchez a quitté l'Inter pour rejoindre l'OM. Agé de 33 ans, le joueur s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec le club marseillais. Depuis son arrivée en France, Alexis Sanchez a inscrit cinq buts cette saison, dont un en Ligue des champions face au Sporting Portugal. A l'OM, il a retrouvé de vieilles connaissances comme Eric Bailly, son ancien partenaire au sein de s Red Devils.

Mercato - OM : Voilà les coulisses de cette opération de dernière minute de Longoria https://t.co/xxbGZtt3VE pic.twitter.com/wNoFdmIvMh — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« Alexis est un passionné, il a la grinta »

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , Eric Bailly n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Alexis Sanchez. « Alexis est un passionné, il a la grinta, l'énergie qu'il donne aux personnes autour de lui. C'est ce qu'il démontre encore ici à l'OM. Lui aussi a eu des moments difficiles à Manchester. Ça me fait plaisir de le retrouver ici » a-t-il déclaré.

« Sur le terrain, quand tu le vois, ça te donne envie d'aller à fond »

L'international ivoirien a dressé la liste des qualités d'Alexis Sanchez. « Sur le terrain, quand tu le vois, ça te donne envie d'aller à fond, sa manière de presser, sa grinta, sa rage, quand tu es derrière ça te motive » a déclaré Bailly. Mais le défenseur central n'est pas le seul à s'enflammer pour l'ailier.

Guendouzi avait validé son arrivée