Mercato - OM : L’avenir de Sanchez déjà réglé ?

Publié le 6 octobre 2022 à 01h45

Jules Kutos-Bertin

Après une saison difficile avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez a débarqué à l’OM et cela se passe plutôt bien. Cependant, son avenir interpelle puisqu’il sera libre en fin de saison. Vu les performances de l’international chilien, Pablo Longoria pourrait être tenté de conserver Sanchez qui a une option pour une année supplémentaire dans son contrat.

Recrue phare du mercato de l’OM, Alexis Sanchez réalise un très bon début de saison avec sa nouvelle équipe. Avec déjà cinq buts inscrits dont un capital en Ligue des Champions, l’international chilien fait parler son expérience. Une aubaine pour l’OM d’Igor Tudor qui en avait bien besoin, surtout en C1.

Débuts réussis pour Alexis Sanchez

Cependant, même si la saison a démarré il y a peu de temps, son avenir pose déjà question. Alexis Sanchez sera en fin de contrat avec l’OM en juin prochain mais il existe une option lui permettant de prolonger jusqu’en 2024. Et vu les performances et l’impact qu’il a pour le moment, Pablo Longoria pourrait être tenté d’étendre le bail de l’ancien attaquant de l’Inter Milan.

𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗦 𝗯𝘆 @CazooFR 🏆 ☄️Quelle action élirez-vous 𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 ?👉 @Alexis_Sanchez 🇨🇱 🆚 Auxerre👉 @Djoninho25 🇫🇷 🆚 Angers👉 @GersonSantos08 🇧🇷 🆚 Angers pic.twitter.com/ykPZ7PDvOh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 5, 2022

L’OM peut le conserver un an de plus