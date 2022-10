Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le plan de vol du Barça pour faire revenir Messi

Publié le 5 octobre 2022 à 23h00

Jules Kutos-Bertin

Auteur d’un début de saison impressionnant avec le PSG, Lionel Messi est dans le viseur du FC Barcelone qui souhaite le faire revenir gratuitement à l’issue de son contrat. Le club catalan, malgré ses difficultés financières, explore différentes solutions afin de rendre l’opération possible. L’Argentin serait l’un des joueurs les mieux payés du club catalan.

C’est un sujet qui commence à faire parler de plus en plus. En fin de saison, Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG. Même s’il existe une option pour étendre son bail jusqu’en 2024, l’international argentin n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Pour le moment, le septuple Ballon d’Or préfère se concentrer sur la saison du PSG et la Coupe du Monde qui arrive très rapidement.

Le FC Barcelone veut rapatrier Messi

Mais le PSG a tout intérêt à boucler rapidement ce dossier. Parce que derrière, le FC Barcelone est à l’affût et prêt à dégainer. Un an et demi après le départ de Lionel Messi, le club catalan est prêt à tenter sa chance afin de rapatrier l’enfant prodige. « J'ai dit à l'époque qu'il est utopique de se concentrer sur Leo. Je souhaite que le temps de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une seconde opportunité, une dernière opportunité, mais c'est l'année prochaine. Il a un contrat. J'aimerais bien. Oui », expliquait d’ailleurs Xavi, l’entraîneur du FC Barcelone.

