Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait mettre fin au rêve de Xavi

Publié le 5 octobre 2022 à 17h00

Arthur Montagne

Un peu plus d'un an après son départ, Lionel Messi fait toujours parler de lui au FC Barcelone. Son retour en vue de la saison prochaine est espéré par les Catalans alors que le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain. Mais bien que Xavi en rêve, cela s'annonce très compliqué.

L'été 2021 n'a pas été de tout repos pour Lionel Messi. Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, le septuple Ballon d'Or a appris lors de son retour à Barcelone que son contrat ne serait pas prolongé. Résultat, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football se retrouvait libre sur le marché, sans club. Une opportunité rapidement saisie par le PSG qui a convaincu Lionel Messi de signer à Paris. Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, son avenir fait déjà parler et un retour au Barça ferait saliver les Catalans.

Xavi et Laporta rêvent d'un retour de Messi

En effet, selon les informations de Guillem Balague, Xavi rêve de pouvoir entraîner son ancien coéquipier. Dans cette optique, il maintient un contact régulier avec Lionel Messi et n'a jamais manqué d'informer son président qu'il veut absolument voir revenir La Pulga . « À propos de Leo, on verra comment ça se passe, mais ce n'est pas le moment de parler de Leo, on l'aime beaucoup mais on ne lui rend pas service si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien », confiait d'ailleurs Xavi ces jours-ci. Joan Laporta continue ainsi de suivre ce dossier de près.

¿Es eso suficiente? Está claro que no. De momento no hay nada de nada. No hay oferta. No hay contacto con Laporta. Hoy por hoy cuesta mucho verle de vuelta. De hecho, hoy yo no lo veo. — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 5, 2022

Un retour au Barça difficile à envisager ?