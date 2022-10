Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur pour le transfert de Navas

Publié le 5 octobre 2022 à 23h30

Pierrick Levallet

Relégué à un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas aurait pu quitter le PSG cet été. Le Costaricien était annoncé dans le viseur du Napoli, mais un désaccord entre le gardien de 35 ans et le club de la capitale a fait tomber l’opération à l’eau. Et désormais, la porte des Azzurri semble totalement fermée pour Keylor Navas.

Alors qu’il était performant dans les buts du PSG, Keylor Navas s’est retrouvé confronté à la concurrence de Gianluigi Donnarumma. Après une saison de cohabitation sous Mauricio Pochettino, le Costaricien a été relégué à un rôle de doublure par Christophe Galtier. Vivant une situation similaire à celle qu’il a vécu au Real Madrid quelques années auparavant, le portier de 35 ans souhaitait partir. Le Napoli avait alors cherché à le recruter.

Navas était proche de Naples, le PSG a tout fait capoter

Avec le départ de David Ospina et Alex Meret étant en fin de contrat en 2023, le pensionnaire de Serie A voulait mettre la main sur Keylor Navas. D’ailleurs, tout semblait parfaitement ficelé pour que cette opération ait lieu. Mais finalement, un désaccord entre le Costaricien et le PSG a fait capoter le transfert. Depuis, le gardien de 35 ans prend son mal en patience et aurait pu s’attendre à ce que le Napoli revienne à la charge en janvier pour lui. Mais de leur côté, les Azzurri ont totalement oublié la piste Keylor Navas.

