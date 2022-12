Mercato - OM : Le transfert de Gerson dans l’impasse, Sampaoli passe à l’action

Axel Cornic

Depuis le départ de Jorge Sampaoli, rien ne va plus pour Gerson à l’Olympique de Marseille. Un départ est ainsi évoqué à quelques semaines du mercato, mais selon nos informations les négociations avec Flamengo sont tombées à l’eau. Dans l’entourage du milieu on continuerait de pousser pour quitter l’OM et la solution pourrait vraisemblablement arriver d’Espagne...

Dès le début, ça n’a pas collé entre Igor Tudor et Gerson. Des clashs ont été évoqués et le milieu brésilien, pourtant très performant en fin de saison dernière, a totalement sombré. La grave blessure d’Amine Harit semblait pouvoir lui donner un peu plus de place, mais quelque chose semble bel et bien s’être rompu entre Gerson et l’OM.

Un départ semblait certain, mais...

Plusieurs médias sud-américains ont assuré ces dernières semaines que le clan Gerson travaille d’arrache-pied pour trouver un nouveau club, avec notamment un retour à Flamengo. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que les négociations entre l’OM et le club brésilien n’ont pas abouti, Pablo Longoria ayant fixé le prix du transfert à 20M€.

Le clan Gerson insiste

La presse brésilienne assure que le père de Gerson aurait joué d’intermédiaire pour relancer les discussions entre l’OM et Flamengo, mais la tâche s’annonce extrêmement compliquée. Le président Longoria camperait sur ses positions et cela semble assez compréhensible, puisque Gerson a été acheté plus de 20M€ il y a un peu plus d’un an... à Flamengo !

Sampaoli veut faire bouger les choses