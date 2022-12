Le mercato de l’OM chamboulé par Sampaoli ?

Arnaud De Kanel

Après avoir quitté l'OM l'été dernier, Jorge Sampaoli a retrouvé un poste en Espagne, du côté de Séville. Le coach argentin va diriger son premier mercato avec le club sévillan et il pourrait bien piocher à l'OM. Il garde un très bon souvenir de certains joueurs et serait même déjà passé à l'action.

Tout laissait à penser que Jorge Sampaoli avait trouvé de la stabilité à l'OM après la qualification pour la Ligue des champions obtenue en fin de saison. De plus, il s'était mis le vestiaire dans sa poche, chose rare quand on s'assoit sur le banc marseillais. Ses anciens joueurs lui manquent comme il l'a rappelé lors d'un live sur Twitch . Dimitri Payet, Gerson... Et si Sampaoli préparait un sale coup à Pablo Longoria ?

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria avec Amrabat https://t.co/2uEpDGxxJg pic.twitter.com/p2kLRAOpPS — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Sampaoli en rêve

Au cours de ce live, il a été demandé à Jorge Sampaoli de citer les joueurs marseillais, qu'il souhaiterait accueillir au FC Séville. « Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente » a-t-il rétorqué. Pour les deux derniers, ce ne sont plus des joueurs de l'OM. Or, Payet, en délicatesse avec Igor Tudor qui plus est, reste un joueur olympien. Pour le moment, aucun rumeur n'a filtré sur un éventuel intérêt du FC Séville. Néanmoins, il sait que Sampaoli se tient prêt à le sauver de son calvaire.

Gerson à Séville ?

Selon des médias espagnols, le FC Séville aurait essayé de recruter Gerson, en froid avec Igor Tudor. Mais les négociations n'ont pas été très poussées. Seul Flamengo a montré un intérêt concret pour Gerson en proposant 12M€, somme jugée insuffisante par l'OM qui a décidé de la décliner comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Sampaoli veut plomber l'OM pour Ounahi