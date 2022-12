Mercato - OM : Pour remplacer Harit, Longoria réactive une ancienne piste

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable depuis son retour à l’OM, Amine Harit s’est gravement blessé au genou lors du match contre l’AS Monaco. Un coup dur pour le club olympien qui va devoir le remplacer cet hiver. Pablo Longoria serait de nouveau intéressé par Jérémie Boga et pourrait tenter sa chance avec un prêt.

C’est le gros coup dur de la première partie de saison du côté de l’OM. Lors du dernier match avant la Coupe du monde, Amine Harit s’est très gravement blessé au genou et va manquer la fin de cet exercice. Une absence préjudiciable pour Igor Tudor qui avait fait de l’international marocain un titulaire indiscutable aux côtés d’Alexis Sanchez. Pour le remplacer, Pablo Longoria va donc devoir passer à l’action assez rapidement. « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », expliquait Longoria juste après la grave blessure d’Amine Harit.

L’OM de retour pour Boga

A en croire les informations de Foot Mercato , l’OM serait de nouveau intéressé par Jérémie Boga, l’attaquant de l’Atalanta Bergame. Le président marseillais l’apprécie depuis longtemps puisque l’OM était déjà venu aux renseignements en mai 2021, il avait même rencontré l’entourage de Boga. Cette fois-ci, le club olympien pourrait tenter sa chance pour un prêt jusqu’à la fin de saison afin de palier l’absence d’Amine Harit.

