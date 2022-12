Mercato - OM : Le transfert de Gerson au point mort, son entourage contre-attaque

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier, Gerson travaillerait sur son départ de l’OM pour Flamengo. Néanmoins, l’opération est délicate et pourrait ne mener à rien si la situation restait inchangée, Pablo Longoria attendant du club brésilien qu’il s’aligne sur ses demandes financières. Le clan Gerson contre-attaque.

Alors qu’il avait trouvé une place dans le onze de départ de l’OM sur la fin de l’aventure de Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson a été au coeur d’une échauffourée avec le successeur de l’Argentin, à savoir Igor Tudor, l’été dernier. Résultat, le temps de l’international brésilien a été minime lors de la première partie de saison. Au point où son père Marcao criait au scandale ces dernières semaines pour L’Equipe en affirmant qu’un transfert cet hiver était d’actualité.

Gerson ne veut que Flamengo, Longoria annonce la couleur

Cependant, comme le président Pablo Longoria le confiait à L’Equipe dernièrement, il faudra que Flamengo s’aligne sur les demandes du comité de direction de l’OM pour qu’un transfert ait lieu. Chose que le club brésilien n’a toujours pas fait alors que Gerson n’aurait d’yeux que pour Flamengo. SportMed TV a même assuré que le milieu de terrain de l’OM aurait pris la décision de ne pas aller voir ailleurs.

Mercato - OM : Une incroyable opportunité se présente pour Dieng https://t.co/joqkUhQyJS pic.twitter.com/iuUJaFbxsc — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Une réunion entre le clan Gerson et la direction de l’OM le 10 décembre

D’après le journaliste Julio Miguel Neto, Marcao aurait programmé une réunion à laquelle Javier Ribalta et Pablo Longoria devraient prendre part le samedi 10 décembre prochain. Le but de ladite entrevue serait de se mettre d’accord sur la suite des opérations pour Gerson, qui ne s’est pas déplacé avec le reste du groupe de l’OM en Espagne. Reste à savoir si le directeur du football et le président de l’OM trouveront un terrain d’entente pour le départ de Gerson.