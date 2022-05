Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Saliba déjà identifié ?

Publié le 3 mai 2022 à 3h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de William Saliba à l’OM est encore très incertain, Isaak Touré, pisté par la direction marseillaise, pourrait être son digne successeur dans le secteur défensif la saison prochaine.

« Nous sommes évidemment conscients de ce qu'il fait et de la façon dont il se développe. C'est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison », indiquait récemment Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, au sujet de l’évolution de William Saliba cette saison à l’OM. Le technicien espagnol laisse donc entendre qu’il comptera sur lui la saison prochaine en Angleterre, et l’OM va ainsi devoir trouver un successeur solide et plus abordable sur le marché des transferts.

Le jeune Touré vers l’OM ?

Comme l’a indiqué RMC Sport lundi, Isaak Touré (19 ans) était présent dans les tribunes du Vélodrome dimanche soir à l’occasion du choc entre l’OM et l’OL (0-3), puisque le jeune défenseur du Havre intéresserait le club phocéen. Touré n’aura plus qu’une année de contrat en juin prochain, ce qui indique donc qu’il s’agit du moment ou jamais pour Le Havre de le transférer, et l’international U19 pourrait donc venir faire oublier William Saliba à l’OM.