Mercato - OM : Le recrutement est encore pointé du doigt…

Publié le 4 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien cadre du projet McCourt à l’OM, Adil Rami estime que le club phocéen n’a pas réalisé un mercato estival en adéquation avec ses ambitions en Ligue des Champions.

Alors que l’OM est d’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions et aura besoin d’un petit miracle pour espérer être reversé en Europa League, le constat est accablant pour le club phocéen. En effet, la formation d’André Villas-Boas n’a jamais vraiment été au niveau dans sa campagne européenne, et à en croire l’ancien défenseur de l’OM Adil Rami qui s’est exprimé sur RMC Sport, c’est surtout le mercato estival qui est à l’origine de cet échec.

« Il manque des recrues »