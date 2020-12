Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a esquivé le cas Thomas Tuchel…

Publié le 3 décembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel s’est très certainement offert un sursis pour son avenir au PSG en dominant Manchester United mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a refusé de répondre clairement à une question sur l’entraîneur allemand.

En s’imposant sur la pelouse de Manchester United mercredi soir (3-1), le PSG s’est offert un succès de prestige et a de nouveau son destin en mains pour son avenir en Ligue des Champions. Une véritable bouffée d’oxygène pour le vestiaire parisien, mais également et surtout pour son entraîneur, Thomas Tuchel, qui semblait clairement menacé en cas de défaite à Old Trafford. D’ailleurs, interrogé au micro de RMC Sport , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est montré pour le moins fuyant sur la question…

Al-Khelaïfi refuse d’évoquer clairement Tuchel