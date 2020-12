Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a voulu faire venir une légende !

Publié le 3 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien grand nom du football italien et surtout du Milan AC, Paolo Maldini aurait pu intégrer l’organigramme du PSG en 2012 après avoir été approché par Nasser Al-Khelaïfi.

Retraité des terrains de football depuis 2009 après avoir effectué l’intégralité de sa carrière de joueur au sein du Milan AC, Paolo Maldini occupe désormais la fonction de directeur technique du club rossonero . Ancien défenseur légendaire du football italien, il aurait d’ailleurs pu démarrer sa reconversion bien plus tôt puisque Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avait tenté de faire intégrer l’organigramme de son club en 2012, à l’aube du projet QSI.

« Paris a été intéressé par mon profil »