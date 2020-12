Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Tuchel devrait être…

Publié le 3 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino fait déjà figure de favori pour venir succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, ce choix pourrait laisser le champ libre à Massimiliano Allegri pour l’après-Tuchel au PSG. Explications.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, et alors que ses relations avec Leonardo n’ont cessé de se dégrader ces derniers mois, Thomas Tuchel semble déjà condamné au départ. D’ailleurs, pour remplacer l’entraîneur, deux noms prestigieux sont évoqués avec insistance depuis plusieurs semaines pour le PSG : Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri, tous les deux libres. Et un nouvel élément vient relancer ce dossier…

Le champ libre pour Allegri ?

En effet, la presse espagnole a révélé mercredi que Mauricio Pochettino était l’option privilégiée par la direction du Real Madrid pour venir remplacer Zinedine Zidane qui aurait de fortes chances d’être limogé dans les jours ou semaines à venir. Et si l’ancien entraîneur de Tottenham venait à accepter le challenge du club merengue, Massimiliano Allegri aurait alors le champ libre pour la poste au PSG.