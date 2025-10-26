Mercato - OM : Le prochain transfert est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren est en train de montrer toute sa valeur avec l'OM, qui dispose d'ailleurs d'une option d'achat pour conserver le jeune milieu de terrain belge l'été prochain. Et Roberto De Zerbi semble avoir déjà vendu la mèche quant au futur transfert définitif de Vermeeren à l'OM.

Passé notamment par l'Atlético de Madrid au cours de sa jeune carrière, Arthur Vermeeren (20 ans) appartient au RB Leipzig depuis cet été, et le club allemand l'a envoyé en prêt dans la foulée du côté de l'OM, qui dispose d'ailleurs d'une option d'achat à hauteur de 22M€ dans ce dossier. Et Vermeeren semble bien parti pour devenir un joueur marseillais à part entière en fin de saison...

De Zerbi fan de Vermeeren Interrogé en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a déclaré sa flamme à Arthur Vermeeren : « Il ne lui manque rien. Il a bien joué contre l'Ajax et la première période contre le Sporting. J'ai pensé ensuite que mettre CJ Egan-Riley mettrait plus de force. On est content de lui. Il y a de la concurrence à ce poste. C'est l'un des premiers noms dont j'ai parlé, je suis en bon rapport avec l'ancien directeur de l'Atlético de Madrid », a indiqué l'entraîneur de l'OM avant de faire une annonce assez cash sur son avenir.