Mercato - OM : Le nouveau deal avec un joueur de l'Algérie !

En janvier dernier, l'OM réussissait à trouver un accord avec le Milan AC pour Ismaël Bennacer. L'Algérien était alors prêté avec option d'achat sur la Canebière. Mais voilà que le club phocéen ne déboursera pas les 12M€ pour s'attacher les services définitivement du milieu de terrain. Toutefois, ça ne veut pas dire que Bennacer ne sera pas à l'OM la saison prochaine.

L'été dernier, l'OM échouait pour le recrutement d 'Ismaël Bennacer. L'arrivée de l'international algérien n'aura finalement été que partie remise au sein du club phocéen. En effet, quelques mois plus tard, lors du mercato hivernal, le milieu de terrain a fini par rejoindre Marseille . L' OM et le Milan AC étaient parvenus à trouver un accord pour le prêt avec option d'achat de Bennacer . Moyennant 12M€, l'Algérien pouvait ainsi rester définitivement dans la cité phocéenne, mais voilà que son avenir est aujourd'hui plus incertain que jamais.

Bennacer prêté à nouveau à l'OM ?

Pour autant, cette décision de l'OM ne veut pas dire qu'Ismaël Bennacer retournera au Milan AC et que l'aventure marseillaise est terminée. En effet, le club phocéen ne dirait pas non pour avoir l'Algérien un an de plus. C'est ainsi que la direction de l'OM est partie négocier un nouveau deal avec le club lombard. Selon les informations de L'Equipe, les discussions seraient même avancées en vue d'un prêt de Bennacer. Affaire à suivre...