Mercato - OM : Le gros flop du projet McCourt touche à sa fin !

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM, Kostas Mitroglou a encore une année de contrat avec le club phocéen. Mais son départ semble déjà programmé pour cet été…

Au même titre que Kevin Strootman (recruté pour 25M€) ou, à moindre mesure, Nemanja Radonjic, Kostas Mitroglou fait incontestablement partie des énormes déceptions de cet OM version Frank McCourt. Recruté à l’été 2017 en provenance du Benfica Lisbonne pour 15M€, le buteur grec n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau sur les bords de la Canebière, et il enchaine d’ailleurs les prêts (Galatasaray, PSV Eindhoven) depuis un an et demi. Et même si Mitroglou dispose encore d’une année de contrat avec l’OM, l’histoire pourrait prendre dans quelques semaines.

L’OM écarte déjà Mitroglou

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, Kostas Mitroglou sera le seul joueur de l’effectif d’André Villas-Boas à ne pas s’envoler mardi pour le stage de préparation au Portugal. La raison de cette absence serait très simple : l’OM ne compte pas sur lui pour la saison prochaine, et un départ serait déjà au programme pour le buteur grec. Il pourrait donc s’agir de la fin du gros flop de l’ère McCourt.