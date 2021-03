Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le grand buteur du projet McCourt est déjà trouvé !

Publié le 10 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir incertain d’Arkadiusz Milik qui pourrait quitter l’OM en fin de saison, Pablo Longoria ferme une nouvelle fois la porte pour son buteur polonais.

Arrivé en janvier à l’OM en provenance de Naples sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arkadiusz Milik a réalisé des débuts relativement prometteurs sous le maillot du club phocéen. Mais son avenir est-il assuré pour autant ? À en croire les dernières révélations de la presse italienne, il existerait une clause de 12M€ dans le contrat de Milik permettant de casser son contrat pour qu’il soit transféré dans un autre club. Mais l’OM a mis les choses au clair à ce sujet…

« Notre intention est de garder Milik »