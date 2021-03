Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de temps pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 10 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Considéré comme l’un des milieux les plus talentueux du football italien, Lorenzo Pellegrini a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain.

Après avoir explosé à Sassuolo, il est revenu dans son club formateur de l’AS Roma. Là, Lorenzo Pellegrini est devenu en quelque sorte le successeur de Francesco Totti et de Daniele De Rossi, légendes du club. Devenu capitaine à part entière après les tensions entre Edin Dzeko et Paulo Fonseca, il s’est également fait une place de choix dans la Squadra Azzurra de Roberto Mancini. Tout cela n’a pas échappé à Leonardo. Nous vous expliquions déjà en juin 2020 que le directeur sportif du Paris Saint-Germain apprécie l’Italien. Cet intérêt ne se serait pas calmé, puisque plusieurs médias transalpins ont annoncé un retour de flamme du PSG.

Pellegrini et la Roma trouveront un accord à la fin de la saison