Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud,Thauvin... Le coup de gueule de l’OM !

Publié le 20 avril 2020 à 21h25 par La rédaction

La réponse de l’OM ne s’est pas fait attendre suite aux informations de L’Equipe sur une baisse des salaires des joueurs les plus rémunérés du club, à l’image de Dimitri Payet ou Steve Mandanda.

L’OM doit compter avec des pertes financières suite au Covid-19. Et L'Équipe explique que Jacques-Henri Eyraud, président du club, désirerait que ses joueurs renoncent à une grosse partie de leurs salaire, alors que la saison est toujours suspendue, tout en dévoilant des tensions autour des négociations. Dimitri Payet, Steve Mandanda et Florian Thauvin seraient les principaux concernés. Les Olympiens ont tenu à mettre les choses au clair ce lundi soir via un communiqué de presse sur le site officiel : « Jacques-Henri Eyraud, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin dénoncent cette fausse information(…) Il n’a jamais été question d’une baisse des salaires des joueurs sur la durée restante de leur contrat ».