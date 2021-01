Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Thauvin remis en question... par Payet ?

Publié le 22 janvier 2021 à 19h15 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin ne serait pas vraiment satisfait de sa situation à l’Olympique de Marseille.

Alors que la période n’est pas faste sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille doit composer avec une guerre intestine entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. Les deux stars marseillaises ne pourraient littéralement plus se supporter et ce n’est pas André Villas-Boas qui dira le contraire. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur les supposées tensions entre Thauvin et Payet, le coach de l’OM a ironisé : « Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble (rires), mais le plus important c’est l’OM ». Les récents résultats de l’OM n’ont forcément rien arrangé et les deux joueurs ne se parleraient carrément plus...

Thauvin a refusé la dernière offre de l’OM