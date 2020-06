Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Florian Thauvin est écrit !

Publié le 17 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin, la feuille de route établie par le joueur de l’OM serait toutefois très claire.

Quel sera le visage de l’équipe de l’OM la saison prochaine ? Avec le contexte actuel et les difficultés financières, le club phocéen est dans l’obligation de faire rentrer de l’argent cet été. Jacques-Henri Eyraud attendrait ainsi pas moins de 60M€ pour réduire le déficit financier. André Villas-Boas pourrait donc assister à ce qu’il redoute le plus : voir son effectif s’affaiblir, lui qui ne veut pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Plusieurs départs seraient donc attendus et forcément, la question se pose pour Florian Thauvin, lui qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM.

Thauvin a une idée…