Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le danger se rapproche pour le Barça avec Ansu Fati !

Publié le 17 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Nouvelle coqueluche du FC Barcelone, Ansu Fati déchaine actuellement les passions. Et si le club catalan n’a pas envie de lâcher son joyau, le danger se ferait toutefois de plus en plus concret.

Cette saison, Ansu Fati a su profiter des blessures et des absences pour montrer son talent. Et à seulement 17 ans, le nouveau prodige du FC Barcelone a fait forte impression au plus haut niveau. Désormais, Quique Setien devra donc composer avec l’Espagnol… à moins que son avenir ne s’inscrive finalement loin de la Catalogne. En effet, le talent d’Ansu Fati a traversé les frontières de l’Espagne et il a notamment été question d’un intérêt du Borussia Dortmund. Toutefois, ces dernières semaines, c’est Manchester United qui fait, semble-t-il, le forcing pour récupérer la dernière pépite de La Masia. Et bien que Josep Maria Bartomeu ait fermé la porte à un départ du joueur, le danger existerait bel et bien.

Une clause à 170M€ !