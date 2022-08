Foot - Mercato - OM

L’arrivée d’Alexis Sanchez peut lancer le transfert de Caleta-Car

Publié le 13 août 2022 à 14h30 par Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car est l’un des principaux candidats au départ du côté de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria aimerait beaucoup trouver une solution et après le Torino une nouvelle piste semble s’être ouverte en Serie A, avec l’Inter.

Cette deuxième partie du mercato estival sera très importante pour l’OM, qui après avoir recruté semble être concentré sur les ventes. Et ça part plutôt bien, puisque tout récemment deux indésirables ont quitté le club, avec Pol Lirola et Konrad de la Fuente. Le premier a été prêté à Elche en Espagne, tandis que le second a été prêté à l’Olympiakos, tous les deux avec option d’achat. Mais il reste encore beaucoup de travail à Pablo Longoria, qui devra obligatoirement s’occuper du cas de Duje Caleta-Car. Ce dernier est en effet en fin de contrat et il ne semble pas du tout disposé à prolonger, avec la ferme intention de quitter l’OM libre dans moins d’un an.

Mercato - OM : L’énorme coup de pression de Longoria qui réclame un transfert https://t.co/767wxRRRbv pic.twitter.com/9Ly8F0J1FJ — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat »

Pablo Longoria a plusieurs fois évoqué publiquement la situation de l’international croate, dont tout récemment lors de présentation d’Alexis Sanchez. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé » a déclaré le président de l’OM. « L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l’entourage du joueur ». Le message est assez explicite : l'OM ne souhaite pas revivre un cas à la Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car devra donc trouver une solution en ce mercato.

Le Torino est intéressé, mais...

Le problème, c’est que les solutions ne sont pas très nombreuses pour le défenseur de l’OM. La plus commentée en Italie concerne le Torino, qui cherche justement un renfort en défense, comme l’a expliqué Ivan Juric avant les grands débuts de la Serie A. « On manque de joueurs » a annoncé l’entraineur du Torino. « Bremer, le meilleur défenseur de la dernière saison de Serie A, est parti et n’a pas été remplacé. Notre effectif n’est pas complet et c’est surtout le cas en défense ». Duje Caleta-Car serait un joueur très apprécié au sein du club turinois, mais est jugé beaucoup trop cher pour le moment, surtout à cause de ses demandes salariales importantes.

L’Inter pourrait passer à l’action... grâce à Sanchez ?