Mercato - OM : L’Arabie saoudite lui a fait tourner la tête ?

Thomas Bourseau

Ils ont été nombreux à choisir de faire leurs adieux au football européen pour se lancer un nouveau challenge en Saudi Pro League l’été dernier. L’Arabie saoudite, pressentie pour devenir le prochain propriétaire de l’OM, s’est également intéressée à Azzedine Ounahi (23 ans). D’ailleurs, le Marocain y a grandement pensé. Explications.

Du haut de ses 23 ans et après une année entière passée à l’OM, Azzedine Ounahi ne parvient pas à s’y imposer. Pire, le comparatif entre ses performances en sélection marocaine et avec le club phocéen est flagrant : le milieu de terrain n’y arrive pas à Marseille. Si bien qu’il fut déjà question lors du dernier mercato estival d’un départ de l’Olympique de Marseille.

Ounahi se serait projeté en Arabie saoudite

Et plus précisément en Arabie saoudite où un exode s’est opéré avec notamment des grands noms du football comme Neymar, Karim Benzema ou encore Sadio Mané. A en croire les informations divulguées par L’Équipe , Azzedine Ounahi se serait même vu signer en Saudi Pro League. Mais cette projection n’a finalement pas débouché sur un transfert et ce, bien qu’on ait tenté de l’y influencer.

Mercato : Le boss de l’OM a choisi «un bon coach», c’est validé https://t.co/Ioy03poY0L pic.twitter.com/VpzpPguA9Z — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Bounou aurait fait pression pour Al-Hilal