Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lafont proche de rejoindre Marseille cet été ? Il répond !

Publié le 3 août 2021 à 21h10 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024, Alban Lafont s’est exprimé au sujet des spéculations autour de son arrivée à l’Olympique de Marseille.

A la recherche d’un gardien pouvant concurrencer Steve Mandanda cette saison, Pablo Longoria a multiplié les pistes. Le président de l’Olympique de Marseille a notamment travaillé sur celle menant à Alban Lafont, qui après une aventure éphémère à l’étranger à la Fiorentina a fait son retour en France, au FC Nantes. Toutefois, au sein de son club on s’est toujours montré très clairs, assurant ne pas vouloir se séparer du gardien. « Lafont on veut le garder » avait confié en juin dernier le président Waldemar Kita. Finalement, c’est Pau Lopez qui a débarqué à l’OM et qui devrait venir jouer les numéro un bis, à côté de Mandanda.

« Marseille ? Il n’y avait rien de bien concret »