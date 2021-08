Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit sortir les rames !

Publié le 3 août 2021 à 17h20 par La rédaction

Pour permettre à l’OM de recruter, Pablo Longoria doit vendre. Caleta-Car, Kamara, Radonjic ou Benedetto : Marseille doit absolument dégraisser. Et ce n’est pas simple.

Un bon directeur sportif doit savoir acheter les bons profils et pour des montants raisonnables. Mais il doit aussi savoir vendre. Un reproche longtemps fait à Leonardo mais qui pourrait ne pas à tarder à coller au front de Pablo Longoria, le patron du sportif de l’OM. Recruter, il sait le faire et l’a prouvé durant ce mercato. Mais il doit désormais dégraisser l’effectif pour pouvoir de nouveau recruter. Et la tâche s’annonce ardue.

Peu de joueurs bankables

Pablo Longoria ne peut pas être un magicien. Il ne peut pas inventer d’offres concrètes formulées pour ses joueurs. Or pour l’instant très peu de propositions sont arrivées sur son bureau. L’OM dispose de peu d’actifs ce qui rend difficile l’opération dégraissage. Kamara a des courtisans mais la somme réclamée par l’OM de 25 millions d’euros en refroidit pas mal, Benedetto a la cote en Amérique du Sud mais possède un gros salaire tandis que Radonjic suscite des intérêts en Allemagne restés informels pour le moment. Le Croate Caleta-Car est celui qui faisait l’objet d’un nombre important d’intérêts mais son Euro ne devrait pas dans l’immédiat inciter les clubs anglais à se pencher sur son cas. Pablo Longoria va devoir prendre son mal en patience.